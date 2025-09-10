La Brouille Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
La Brouille Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort dimanche 5 avril 2026.
La Brouille
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-06 15:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08
Monsieur Violet, habite à côté de chez monsieur Jaune. Monsieur Jaune trouve que monsieur Violet est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Violet découvre que monsieur Jaune a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins… .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
