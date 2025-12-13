La Brouille Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude BoujonDu sable, le ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Elles vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/