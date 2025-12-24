La Brouille, TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 15:00 – 15:30

Gratuit : non Tarif unique 10 € En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Du sable, de l’eau, un ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Ces deux petits personnages, dans leur plus simple appareil, vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble, passant par la découverte de l’autre, l’intolérance, la dispute puis la réconciliation.Les enfants sont invités à exprimer leurs émotions à travers un petit parcours sensoriel à la suite du spectacle. « La Brouille » exprime la vie, sujet finalement assez complexe, résumé simplement avec deux mains, du sable, de l’eau, un ciel bleu et un soleil chaud, et nous emmène dans un univers poétique, enfantin, dans lequel chacun est invité à créer sa propre histoire… Avec Geoffrey Saumont. Technique par Elias Menehbi-Bernard.Mis en scène par Philippe Saumont.Musique par Simon Kumquat.Production Label Ville.Adaptation du livre « La Brouille » de Claude Boujon. À partir de 1 an

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

