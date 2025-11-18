La brouille TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

La brouille 30 et 31 décembre TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-30T10:30:00 – 2025-12-30T11:00:00

Fin : 2025-12-31T15:00:00 – 2025-12-31T15:30:00

Du sable, de l’eau, un ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Ces deux petits personnages, dans leur plus simple appareil, vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble, passant par la découverte de l’autre, l’intolérance, la dispute puis la réconciliation.

Les enfants sont invités à exprimer leurs émotions à travers un petit parcours sensoriel à la suite du spectacle. « La Brouille » exprime la vie, sujet finalement assez complexe, résumé simplement avec deux mains, du sable, de l’eau, un ciel bleu et un soleil chaud, et nous emmène dans un univers poétique, enfantin, dans lequel chacun est invité à créer sa propre histoire…

Avec Geoffrey Saumont. Technique par Elias Menehbi-Bernard. Mis en scène par Philippe Saumont. Musique par Simon Kumquat. Production Label Ville. Adaptation du livre « La Brouille » de Claude Boujon.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121228 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

La Brouille raconte, avec deux mains, le voyage de la rencontre à la réconciliation, invitant les enfants à explorer leurs émotions dans un univers poétique et sensoriel. marionnette visuel

Romain Bogrand