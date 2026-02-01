La Bruche à vélo Molsheim

La Bruche à vélo

7 rue des Sports Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Partez à vélo à la découverte des petits secrets de la Bruche entre Mutzig et Wolxheim. Des pauses seront proposées pour investir cette belle rivière parfois sauvage, parfois domptée et aménagée pour son énergie, son eau ou pour se protéger de ses colères (… ses crues !).

Une belle occasion de mieux connaître cette rivière, comprendre son histoire… et peut-être même apprendre à l’aimer un peu plus près de son lit en ce week-end de Saint-Valentin…

Animation proposée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Venir équipé d’un vélo en bon état et de vêtements adaptés à la météo.

Vélo non fourni

Adhésion 2026 à la Maison de la Nature facultative mais appréciée ! 0 .

7 rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

