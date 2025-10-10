La Bruche en Rose Schirmeck

Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Venez assister nombreux à notre 1ère marche « LA BRUCHE EN ROSE » en faveur de la Ligue contre le Cancer.

Départ de la marche de 6km à 19h30 après le pont du Bergopré à Schirmeck.

Possibilité de restauration à partir de 18h et après la marche (tartes flambées, crêpes, boissons).

Concert gratuit Chez l’Fred à partir de 21h. .

Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est contact.valevent@gmail.com

