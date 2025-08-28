LA BRUJA FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude
Début : 2025-08-28 19:30:00
fin : 2025-08-28 21:00:00
2025-08-28
Ne manquez pas cette vague d’énergie et de liberté qui va enflammer la scène !
La Bruja est un collectif de femmes puissantes,fortes et inspirantes. À travers leurs chansons, elles défendent leurs valeurs, célèbrent leur force et dénoncent avec courage les injustices et les souffrances que subissent les femmes.
Mélange de cumbia et de rythmes ancestraux de la musique andine, elle s’inspire aussi des origines musicales de sept instrumentistes. Par son spectacle féministe, La Bruja est là pour donner espoir à tou·te·s, pour faire danser, rêver, chanter.
Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
Don’t miss this wave of energy and freedom that will set the stage ablaze!
La Bruja is a collective of powerful, strong and inspiring women. Through their songs, they defend their values, celebrate their strength and courageously denounce the injustices and suffering that women endure.
A blend of cumbia and the ancestral rhythms of Andean music, it is also inspired by the musical origins of seven instrumentalists. With its feminist show, La Bruja is there to give hope to all, to make people dance, dream and sing.
German :
Verpassen Sie nicht diese Welle von Energie und Freiheit, die die Bühne zum Kochen bringen wird!
La Bruja ist ein Kollektiv aus mächtigen, starken und inspirierenden Frauen. Durch ihre Lieder verteidigen sie ihre Werte, feiern ihre Stärke und prangern mutig die Ungerechtigkeiten und das Leid an, das Frauen erleiden.
Die Mischung aus Cumbia und althergebrachten Rhythmen der Andenmusik wird auch von den musikalischen Wurzeln der sieben Instrumentalisten inspiriert. Mit ihrer feministischen Show will La Bruja allen Menschen Hoffnung geben, sie zum Tanzen, Träumen und Singen bringen.
Italiano :
Non perdetevi questa ondata di energia e libertà che infiammerà il palco!
La Bruja è un collettivo di donne potenti, forti e ispiratrici. Attraverso le loro canzoni, difendono i loro valori, celebrano la loro forza e denunciano con coraggio le ingiustizie e le sofferenze di cui sono vittime le donne.
Una miscela di cumbia e dei ritmi ancestrali della musica andina, che si ispira anche alle origini musicali di sette strumentiste. Con il suo spettacolo femminista, La Bruja vuole dare speranza a tutti, far ballare, sognare e cantare.
Espanol :
No se pierda esta ola de energía y libertad que incendiará el escenario
La Bruja es un colectivo de mujeres poderosas, fuertes e inspiradoras. A través de sus canciones, defienden sus valores, celebran su fuerza y denuncian con valentía las injusticias y el sufrimiento al que se ven sometidas las mujeres.
Mezcla de cumbia y de los ritmos ancestrales de la música andina, también se inspira en los orígenes musicales de siete instrumentistas. Con su espectáculo feminista, La Bruja está ahí para dar esperanza a todo el mundo, para hacer bailar, soñar y cantar.
