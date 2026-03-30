La Bruyère en Fête Rues Charlotte Perdrige Châtellerault
La Bruyère en Fête Rues Charlotte Perdrige Châtellerault dimanche 7 juin 2026.
La Bruyère en Fête
Rues Charlotte Perdrige Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
* **Vide Grenier du Dimanche 7 juin 2026** .
Rues Charlotte Perdrige Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine labruyere86@hotmail.com
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English : La Bruyère en Fête
L’événement La Bruyère en Fête Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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