Informations pratiques

Saint-Jean-de-Buèges

La Buèges en scène

Château de Baulx Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Hamlet comme vous ne l’avez jamais vu — en moins de temps qu’il n’en faut pour dire ‘être ou ne pas être’.

La postérité d’Hamlet passe désormais par cette version accélérée de l’œuvre la plus longue du grand Will. Le comédien et metteur en scène Luc Miglietta évite avec brio toutes les analyses psychocritiques pour nous livrer, avec une dérision salutaire, la quintessence d’un texte-monument du théâtre élisabéthain.

Tapi derrière un rideau rouge, l’œil acerbe et le rire démoniaque — serait-ce le fantôme de Shakespeare ? —, il surveille trois comparses coiffés d’un simple bonnet de laine, bien décidés à interpréter la célèbre tragédie. Rire ou ne pas rire là n’est pas la question, car ils ne nous en laissent tout simplement pas le choix. Et c’est tant mieux ! .

Château de Baulx Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie

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English :

Hamlet like you’ve never seen it — in less time than it takes to say ‘to be or not to be’.

L’événement La Buèges en scène Saint-Jean-de-Buèges a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup