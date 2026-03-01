Même ambiance, même folie, mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera.

De Pink à David Guetta en passant par les L5 ou Pharrell Williams, La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui te fait scintiller comme un GIF de dauphin sur ton Skyblog.

La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui fait twerker Lady Gaga sur Cascada pendant qu’Avril Lavigne défie Sean Paul sur des chorés de Tecktonik.

C’est la Génération Nan Nan qui se trémousse comme un Wizz MSN au bon son de David Guetta !

La Bug de l’An 2000 est de retour le samedi 21 mars 2026 à La Machine !

Le samedi 21 mars 2026

de 23h45 à 06h00

payant

De 19 à 26 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

