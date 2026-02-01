La Bug de l’An 2000 : c’est le 13 février 2026 prochain à la Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

La Bug de l’An 2000 c’est la petite soeur des soirées We Are The 90’s. Même ambiance, même folie, mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera. De Pink à David Guetta en passant par les L5 ou Kanye West, La Bug de l’An 2000 c’est la soirée qui te fait scintiller comme un GIF de dauphin sur ton Skyblog.

La Bug de l’An 2000 est de retour le vendredi 13 février à La Machine !

Le vendredi 13 février 2026

de 23h45 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T00:45:00+01:00

fin : 2026-02-14T07:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T23:45:00+02:00_2026-02-13T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-bug-de-lan-2000/ https://www.facebook.com/events/1918999375691738 https://www.facebook.com/events/1918999375691738



Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

