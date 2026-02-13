La Buissonnière #5 avec Ismaël Métis, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

La Buissonnière #5 avec Ismaël Métis 17 – 21 février Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les jeunes de 14 à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:30:00+01:00

Cette fois-ci, c’est au tour d’Ismaël Metis, rappeur et poète, de proposer un atelier rap avec un travail sur l’écriture, le chant et la composition pour permettre à nos rappeurs en herbe de se perfectionner.

Aucune formation musicale n’est nécessaire.

Au programme :

– Découverte des techniques de base du rap : respiration, rythme, flow, placement de la voix.

– Échauffements et jeux d’écriture : exercices pour trouver ses mots, affiner son style et développer un vocabulaire personnel.

– Écriture et composition de morceaux : chacun(e) écrit seul(e) ou en petits groupes avec un accompagnement pas-à-pas sur la structure, les rimes, le rythme.

– Interprétation : travailler la manière de dire : comment porter un texte, lui donner une intention. S’entrainer à dire, à redire et tester différentes énergies.

Si tu as déjà des idées : textes, instrus, notes vocales, n’hésite pas à les apporter !

Ce stage inclut :

– 4 ateliers de 14h à 17h, les mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 à la ludomédiathèque Colette.

– 1 sortie culturelle dans la métropole lilloise (exposition ou ciné ou concert, détails à venir prochainement).

– 1 concert de restitution avec Ismael Metis le samedi 21 février à 16h (présence des participants au stage de 14h à 17h30) à la ludomédiathèque Colette.

Informations / inscriptions : lea@legrandmix.com – 03 20 70 10 00

Cette action est soutenue par les Cités éducatives de la ville de Tourcoing.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

Tu as entre 14 et 18 ans, profite de tes vacances pour participer à un atelier qui invite à travailler sur l’écriture, le chant et la composition, pour perfectionner le rappeur qui est en toi !

Grand Mix