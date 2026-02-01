La Buissonnière #5 avec Ismaël Métis Tourcoing

La Buissonnière #5 avec Ismaël Métis

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Cette fois-ci, c’est au tour d’Ismaël Metis, rappeur et poète, de proposer un atelier rap avec un travail sur l’écriture, le chant et la composition pour permettre à nos rappeurs en herbe de se perfectionner.

Aucune formation musicale n’est nécessaire.

Au programme

– Découverte des techniques de base du rap respiration, rythme, flow, placement de la voix.

– Échauffements et jeux d’écriture exercices pour trouver ses mots, affiner son style et développer un vocabulaire personnel.

– Écriture et composition de morceaux chacun(e) écrit seul(e) ou en petits groupes avec un accompagnement pas-à-pas sur la structure, les rimes, le rythme.

– Interprétation travailler la manière de dire comment porter un texte, lui donner une intention. S’entrainer à dire, à redire et tester différentes énergies.

Si tu as déjà des idées textes, instrus, notes vocales, n’hésite pas à les apporter !

Ce stage inclut

– 4 ateliers de 14h à 17h, les mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 à la ludomédiathèque Colette.

– 1 sortie culturelle dans la métropole lilloise (exposition ou ciné ou concert, détails à venir prochainement).

– 1 concert de restitution avec Ismael Metis le samedi 21 février à 16h (présence des participants au stage de 14h à 17h30) à la ludomédiathèque Colette.

Informations inscriptions [lea@legrandmix.com](mailto:lea@legrandmix.com) 03 20 70 10 00

**Cette action est soutenue par les Cités éducatives de la ville de Tourcoing.**

Cette fois-ci, c’est au tour d’Ismaël Metis, rappeur et poète, de proposer un atelier rap avec un travail sur l’écriture, le chant et la composition pour permettre à nos rappeurs en herbe de se perfectionner.

Aucune formation musicale n’est nécessaire.

Au programme

– Découverte des techniques de base du rap respiration, rythme, flow, placement de la voix.

– Échauffements et jeux d’écriture exercices pour trouver ses mots, affiner son style et développer un vocabulaire personnel.

– Écriture et composition de morceaux chacun(e) écrit seul(e) ou en petits groupes avec un accompagnement pas-à-pas sur la structure, les rimes, le rythme.

– Interprétation travailler la manière de dire comment porter un texte, lui donner une intention. S’entrainer à dire, à redire et tester différentes énergies.

Si tu as déjà des idées textes, instrus, notes vocales, n’hésite pas à les apporter !

Ce stage inclut

– 4 ateliers de 14h à 17h, les mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 à la ludomédiathèque Colette.

– 1 sortie culturelle dans la métropole lilloise (exposition ou ciné ou concert, détails à venir prochainement).

– 1 concert de restitution avec Ismael Metis le samedi 21 février à 16h (présence des participants au stage de 14h à 17h30) à la ludomédiathèque Colette.

Informations inscriptions [lea@legrandmix.com](mailto:lea@legrandmix.com) 03 20 70 10 00

**Cette action est soutenue par les Cités éducatives de la ville de Tourcoing.** .

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This time, it’s rapper and poet Ismaël Metis’s turn to offer a rap workshop, focusing on writing, singing and composing to help our budding rappers perfect their skills.

No musical training is necessary.

Program:

– Discover basic rap techniques: breathing, rhythm, flow, voice placement.

– Warm-up and writing games: exercises to find your words, refine your style and develop a personal vocabulary.

– Songwriting and composition: everyone writes on their own or in small groups, with step-by-step guidance on structure, rhyme and rhythm.

– Interpretation: work on the way you say things: how to carry a text, give it an intention. Practice saying, retelling and testing different energies.

If you already have ideas: texts, instrus, vocal notes, don’t hesitate to bring them along!

This workshop includes

– 4 workshops from 2pm to 5pm, on Tuesday 17th, Wednesday 18th, Thursday 19th and Friday 20th February 2026 at the Colette toy library.

– 1 cultural outing in the Lille area (exhibition or movie or concert, details coming soon).

– 1 feedback concert with Ismael Metis on Saturday February 21 at 4pm (course participants present from 2pm to 5:30pm) at the Colette toy library.

Information registration: [lea@legrandmix.com](mailto:lea@legrandmix.com) 03 20 70 10 00

**This event is supported by the Cités éducatives de la ville de Tourcoing **

L’événement La Buissonnière #5 avec Ismaël Métis Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme