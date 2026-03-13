La Buissonnière #6 : concert de restitution par les participants au stage et le groupe Monsieur Thibault, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

La Buissonnière #6 : concert de restitution par les participants au stage et le groupe Monsieur Thibault Samedi 18 avril, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

En partenariat avec le réseau des Médiathèques de Tourcoing, La Buissonnière est un ensemble d’actions culturelles musicales, menées à destination du jeune public par Le Grand Mix. Cette opération est soutenue par les Cités Éducatives de la ville de Tourcoing.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-13T14:01:36.133Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 399297214, « isPending »: false, « addressId »: 241284}, « venueId »: 68560, « name »: « La Buissonniu00e8re #6 : concert par les participants au stage et le groupe Monsieur Thibault », « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « POP-POP_ROCK », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:01:35.722Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2165529, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:01:35.882Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 446509216, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1776520800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:01:36.132Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/399297214 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Après une semaine de stage avec Frédéric L’Homme, les jeunes nous offriront un concert de restitution suivi d’une prestation du groupe rock Monsieur Thibault.

Le Grand Mix