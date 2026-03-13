La Buissonnière #6 : stage de percussions « Changer de rythme » avec Frédéric L’Homme 14 – 18 avril Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, sur réservation. Pour les 14-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Vous découvrirez une palette d’instruments (claves, cymbales, tambourins, maillets, petites percussions…) et apprendrez à construire des rythmes, à écouter le groupe et à trouver votre place dans un ensemble.

Ouvert aux débutants comme aux musiciens plus expérimentés, ce stage est une invitation à explorer le monde des percussions et du jeu collectif.

Ce stage inclut :

– Une découverte des bases rythmiques : coordination, indépendance des mains, du geste, apprendre à tenir un rythme, seul et en groupe.

– Une exploration d’instruments variés : claves, cymbales, maillets, petites percussions… Manipuler, tester, comparer les sons et comprendre leur rôle dans un ensemble.

– Du jeu collectif et de la construction de rythmes : créer des séquences rythmiques, assembler les différentes parties et expérimenter les dynamiques de groupe.

– De l’improvisation et de l’expérimentation : explorer différentes textures sonores et laisser place à la créativité.

Une sortie culturelle et un concert sont prévus durant la semaine de stage.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-03-13T14:02:25.093Z », « data »: [{« eventDuration »: 180, « bookingContact »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 399297303, « isPending »: false, « addressId »: 241284}, « venueId »: 68560, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:02:23.692Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2165530, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:02:23.854Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 446509305, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1776168000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-03-13T14:02:25.092Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/399297303 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Le Grand Mix vous propose d’expérimenter les percussions à la médiathèque Andrée Chedid. Aux côtés de Frédéric L’Homme, découvrez les instruments et apprenez à construire des rythmes en groupe.

Le Grand Mix