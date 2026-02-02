La Bulle à histoires Médiathèque la Quincaillerie Langon
La Bulle à histoires Médiathèque la Quincaillerie Langon mercredi 18 février 2026.
La Bulle à histoires
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18 2026-04-15
Une histoire racontée, une discussion et un atelier autour d’un album sur la connaissance de soi.
Pour les 5-9 ans
Sur inscription .
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Bulle à histoires
L’événement La Bulle à histoires Langon a été mis à jour le 2026-01-29 par La Gironde du Sud