La Bulle à histoires Médiathèque la Quincaillerie Langon

La Bulle à histoires

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18 2026-04-15

Une histoire racontée, une discussion et un atelier autour d’un album sur la connaissance de soi.

Pour les 5-9 ans

Sur inscription .

