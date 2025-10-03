La bulle des familles Médiathèque de la Cavale Brest

La bulle des familles Vendredi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de la Cavale Finistère

Enfants de 0 à 3 ns accompagnés de leurs parents

La bulle des familles est un espace d’accueil parents/enfants ouvert aux futurs parents, parents et enfants de 0 à 3 ans.

Un lieu convivial, doté de jeux et jouets, pour se rencontrer, échanger, être écouté, jouer, découvrir.

Médiathèque de la Cavale Place Jack London Brest 29200 Finistère Bretagne 0298335870 https://biblio.brest.fr

