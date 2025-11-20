La bulle des parents Airvault
Le Centre Socio Culturel propose une bulle pour les parents pour partager, être écouté, s’informer, prendre du temps pour soi, échanger… En présence de Sophie Bâcle, travailleur social de la CAF et de Noémie, référente famille. Rendez-vous le jeudi 20 novembre, de 9 h à 12 h, au Relais Petite Enfance à Airvault. Animation gratuite. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 06 30 00 19 60 ou faire une demande par mail famille.avt@csc79.org .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 00 19 60 famille.avt@csc79.org
