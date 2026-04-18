LA BULLE ENCHANTÉE, CONCERT POUR PETITS VOYAGEURS

Rue du Poumpidou Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril à 10h30, la Médiathèque Théodore Monod accueille la Compagnie des contes en-chantés qui proposera La Bulle Enchantée, concert pour petits voyageurs .

Le samedi 18 avril à 10h30, la Médiathèque Théodore Monod accueille la Compagnie des contes en-chantés qui proposera La Bulle Enchantée, concert pour petits voyageurs .

Conçu pour le jeune public, le spectacle est une invitation au voyage… musical et lyrique !

Embarquez avec Jean-Baptiste Dumont et Félix Lipéri, un duo poétique et rythmique auteur d’un voyage musical autour de la terre, fait de chansons d’ici et d’ailleurs.

Large répertoire de classiques de notre enfance revisités ou surprenantes musiques du monde, le spectacle sera l’occasion d’une découverte d’instruments atypiques (accordéon, contrebasse) et d’une interaction joyeuse avec le public. Sans oublier quelques surprises…

De 6 mois à 6 ans

Réservation mediatheque@juvignac.fr I 04 67 10 40 30 .

Rue du Poumpidou Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr

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English : LA BULLE ENCHANTÉE, CONCERT POUR PETITS VOYAGEURS

On Saturday, April 18 at 10:30 a.m., the Médiathèque Théodore Monod welcomes the Compagnie des contes en-chantés to present La Bulle Enchantée, a concert for little travelers .

L’événement LA BULLE ENCHANTÉE, CONCERT POUR PETITS VOYAGEURS Juvignac a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER