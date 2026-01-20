La Bulle sonore

Musée Robert Tatin, Auditorium Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:30:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Spectacle jeune public

Simon ROGUET de la libraire M’ Lire à Laval et Mathieu MAURICE, musicien mayennais plus connu sous son nom d’artiste Ptit Fat, s’associent pour proposer la bulle sonore , création originale mettant en scène et en musique une sélection d’albums jeunesse.

Les spectateurs sont ensuite invités à poursuivre l’ambiance de la bulle sonore dans les allées du musée lors d’une visite exploration sous la conduite d’une médiatrice.

Un goûter clôt en toute convivialité ce premier rendez-vous de l’année au musée Robert-Tatin.

À partir de 5 ans

Places limitées

Renseignements et inscription au 02 43 98 80 89

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du lancement de saison des sites patrimoniaux du Département de la Mayenne .

Musée Robert Tatin, Auditorium Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young audience show

L’événement La Bulle sonore Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-01-20 par SUD MAYENNE