La Bullecyclette Rue des Acacias Avize

La Bullecyclette

Rue des Acacias Gymnase Cattani Avize Marne

Tarif : 30 – 30 – 47 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

La balade à vélo rétro en Champagne !

La Bullecyclette est un événement œnotouristique annuel qui propose aux participants une balade à bicyclette vintage.

À travers les vignes et les villages de la Côte des Blancs, la balade d’environ 20 km est ponctuée de quatre arrêts où seront offert musique swing et champagne.

Le but de la balade est de prendre le temps de découvrir ou redécouvrir les paysages champenois dans un esprit festif et rétro.

L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération. .

Rue des Acacias Gymnase Cattani Avize 51190 Marne Grand Est

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English : La Bullecyclette

L’événement La Bullecyclette Avize a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne