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AGENDA · Buros

La Burosienne Buros

dimanche 27 septembre 2026 · Buros

La Burosienne Buros

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle des associations
Ville
64160 Buros
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Buros

La Burosienne

Salle des associations Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

9h30 trail 12km (200D+), relais 2x6km. Courses chronométrées.
9h40 départ marche 9km.
11h30 courses enfants 4 à 11 ans.
Buvette restauration sur place.   .

Salle des associations Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ape.buros@gmail.com

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English : La Burosienne

L’événement La Burosienne Buros a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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