AGENDA · Buros
La Burosienne Buros
dimanche 27 septembre 2026 · Buros
Informations pratiques
Buros
La Burosienne
Salle des associations Buros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
9h30 trail 12km (200D+), relais 2x6km. Courses chronométrées.
9h40 départ marche 9km.
11h30 courses enfants 4 à 11 ans.
Buvette restauration sur place. .
Salle des associations Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.buros@gmail.com
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English : La Burosienne
L’événement La Burosienne Buros a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran