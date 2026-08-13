Informations pratiques

Buros

La Burosienne

Salle des associations Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

9h30 trail 12km (200D+), relais 2x6km. Courses chronométrées.

9h40 départ marche 9km.

11h30 courses enfants 4 à 11 ans.

Buvette restauration sur place. .

Salle des associations Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ape.buros@gmail.com

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English : La Burosienne

L’événement La Burosienne Buros a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran