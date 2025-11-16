LA BUTCHERIE Montpellier

LA BUTCHERIE

Pour cette troisième Butcherie, des djs sets, des performances, des surprises et un torrent d’amour pour tousxtes !

Il se dit que les butchs sont moches, bagarreur.euses, dépassé.es, vieux.eilles, misogynes, qu’iels font peur bouuuh

ON DIT qu’iels sont encore bien là, bien ancré.es, visibles, qu’iels soient cis, trans, genderfluid ou non binaires, vieux.elles/jeunes ou qui se cherchent encore, iels sont féministes, résistant.es et grrrr fucking canons!

Dans nos communautés et ailleurs, les butchs sont stigmatisé.es sur les plans de l’âge, de la drague, de la classe sociale, constamment mis.es au défi de s’expliquer sur leur identité/masculinité qui ne fait pas d’elleux des ennemi.es à nos luttes féministes (terfs on vous voit).

Camarades studs, butchs, soft butchs, stone butchs, futchs, tomboys, bois, trans, transmascs, pédé.es toutes les masculinités non-cis sont belles, sexys et révolutionnaires !

Butchs et amoureux.ses de butchs, cette nuit nous célébrons la Butchnessssss

Collectif berlinois, Magic Dyke propose un strip-tease masculin par et pour les personnes SLINTA (saphique, lesbienne, intersexe, non-binaire, transgenre, agenre), recentrant les masculinités non-cis et offrant une scène aux butches, studs, bois, mascs et genderfuckers. Actif·ves depuis mai 2022, iels créent des shows et soirées safe, sexpositives et inclusives, avec une politique d’accès non-discriminatoire, une backroom SLINTA* gérée par des TDS queers, et une représentation fière et sexy des personnes saphiques à expression de genre masculin, générant une euphorie chez celles et ceux qui s’identifient à ou sont attiré·e·s par la butchness.

Line-up artistique

WIQI: Artiste conceptuelle péruvienne, ClubKid, DJ et créature de nuit. Sets ludiques et frénétiques mêlant hardtransss, mákina, latincore, latintek et autres beats haute énergie.

Techno Pouffe: DJ qui réapproprie l’insulte “Techno Pouffe” pour incarner les personnes sexisées jugées sur leur style, maquillage ou danse. Son entre trance et eurodance, performance explosive et déterminée.

Mini Marché Queer

Féroce Dolls

Mante à l’encre

Plut0gif

Gourg

Stands tattoos

Billy Calamar

Bisou Baston

Animations

Concours de bras de fer

Concours de lap dance .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

For this third Butcherie, dj sets, performances, surprises and a torrent of love for everyone!

German :

Für die dritte Butcherie gibt es DJ-Sets, Performances, Überraschungen und eine Flut von Liebe für alle Geschlechter!

Italiano :

Questa terza edizione di Butcherie sarà caratterizzata da DJ set, performance, sorprese e un fiume di amore per tutte le età!

Espanol :

¡Esta tercera Butcherie contará con DJ sets, actuaciones, sorpresas y un torrente de amor para todas las edades!

