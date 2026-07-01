UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dancy

La buvette du préau Dancy

samedi 25 juillet 2026 · Dancy

La buvette du préau Dancy

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
28800 Dancy
Département
Eure-et-Loir
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dancy

La buvette du préau

Dancy Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

0  .

Dancy 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 98 60 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La buvette du préau Dancy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DU BONNEVALAIS