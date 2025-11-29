LA BUZIGNARGUOISE

Buzignargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un événement sportif et convivial pour tous, avec courses adultes de 10 km et 5 km, courses enfants de 500 m et 1 000 m. À l’arrivée, ravitaillement musical et récompenses pour les meilleurs. Les courses adultes comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026.

Un événement sportif et convivial pour tous, avec courses adultes de 10 km et 5 km, courses enfants de 500 m et 1 000 m. À l’arrivée, ravitaillement musical et récompenses pour les meilleurs. Les courses adultes comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026. .

Buzignargues 34160 Hérault Occitanie

English :

A friendly sporting event for all, with 10 km and 5 km adult races, 500 m and 1,000 m children’s races. At the finish, musical refreshments and prizes for the best runners. The adult races count towards the Pic Saint-Loup Challenge 2025-2026.

L’événement LA BUZIGNARGUOISE Buzignargues a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP