LA CABANE À HISTOIRES HEURE DU CONTE Montblanc

LA CABANE À HISTOIRES HEURE DU CONTE

Place du Chateau Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La médiathèque propose l’heure du conte La cabane à histoires les enfants feuillettent des albums et voient les illustrations s’animer, comme un passage magique du livre au dessin animé.

Les enfants sont invités à rejoindre une cabane secrète pour partager des lectures de la littérature enfantine. À mesure que les albums se tournent, les illustrations semblent s’animer, transformant l’espace en un véritable univers de dessin animé. Une animation qui mêle lecture, imaginaire et émerveillement, pour offrir un moment magique et ludique. .

Place du Chateau Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

English :

The multimedia library offers a story time called La cabane à histoires : children leaf through albums and see the illustrations come to life, like a magical transition from book to cartoon.

