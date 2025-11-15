La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans Altkirch
La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans Altkirch samedi 15 novembre 2025.
La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 15:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Choisissez dans notre cabane à histoires de fabuleux albums qui seront lus pour votre plus grand bonheur. Inscription obligatoire
Lecture – À partir de 4 ans Inscription obligatoire
Venez explorer notre fantastique cabane à histoires, un lieu magique où chaque recoin invite à s’évader.
Vous pourrez choisir de merveilleux albums et vous laisser porter par une lecture propice à l’imagianaire et aux découvertes.
.
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
English :
Choose from our story hut of fabulous albums that will be read to your delight. Registration required
German :
Wählen Sie in unserem Geschichtenhaus fabelhafte Alben aus, die Ihnen zu Ihrer Freude vorgelesen werden. Anmeldung erforderlich
Italiano :
Scegliete dalla nostra capanna delle favole gli albi che vi verranno letti per la vostra gioia. Registrazione obbligatoria
Espanol :
Elige entre nuestra cabaña de cuentos de fabulosos álbumes que serán leídos para tu deleite. Inscripción obligatoria
L’événement La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans Altkirch a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Sundgau