La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans Altkirch

La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 15:00:00

2025-11-15

Choisissez dans notre cabane à histoires de fabuleux albums qui seront lus pour votre plus grand bonheur. Inscription obligatoire

Lecture – À partir de 4 ans Inscription obligatoire

Venez explorer notre fantastique cabane à histoires, un lieu magique où chaque recoin invite à s’évader.

Vous pourrez choisir de merveilleux albums et vous laisser porter par une lecture propice à l’imagianaire et aux découvertes.

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

English :

Choose from our story hut of fabulous albums that will be read to your delight. Registration required

German :

Wählen Sie in unserem Geschichtenhaus fabelhafte Alben aus, die Ihnen zu Ihrer Freude vorgelesen werden. Anmeldung erforderlich

Italiano :

Scegliete dalla nostra capanna delle favole gli albi che vi verranno letti per la vostra gioia. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Elige entre nuestra cabaña de cuentos de fabulosos álbumes que serán leídos para tu deleite. Inscripción obligatoria

