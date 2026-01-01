La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans Altkirch

La cabane à histoires Lecture À partir de 4 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 15:00:00

2026-01-24

Choisissez dans notre cabane à histoires de fabuleux albums qui seront lus pour votre plus grand bonheur. Inscription obligatoire

Venez explorer notre fantastique cabane à histoires, un lieu magique où chaque recoin invite à s’évader.

Vous pourrez choisir de merveilleux albums et vous laisser porter par une lecture propice à l’imagianaire et aux découvertes.

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

Choose from our story hut of fabulous albums that will be read to your delight. Registration required

