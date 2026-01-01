La cabane à histoires Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer
La cabane à histoires Médiathèque l’Ellipse Moëlan-sur-Mer mercredi 21 janvier 2026.
La cabane à histoires
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-01-21 10:30:00
fin : 2026-01-21 12:00:00
2026-01-21
Un mercredi par mois, la cabane en bois emblématique de la médiathèque accueille les enfants de 4 à 7 ans pour un moment de lecture partagée. Installée dans ce petit cocon, Marie-Claude lit, raconte, mime et fait vivre des histoires pleines d’imagination et d’émotions.
Un temps calme, chaleureux et propice à l’éveil à la lecture, à partager entre enfants ou en famille. Chaque séance propose une sélection d’albums adaptés et choisis avec soin.
De 4 à 7 ans. .
Médiathèque l’Ellipse 9 Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
