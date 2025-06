« La cabane à Plume(s) » des Fêtes de l’étang de Berre Centre-ville d’Istres Istres 1 août 2025 07:00

« La cabane à Plume(s) » des Fêtes de l’étang de Berre Vendredi 1er août 2025 le vendredi à partir de 21h50. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Un spectacle poétique et itinérant de la compagnie L’Homme Debout dans le cadre des Fêtes de l’étang de Berre.

Plume est une petite fille de 10 ans (mais de 8 mètres de haut quand même !). Son monde à elle, c’est sa cabane entourée d’oiseaux. Mais voilà qu’un jour tous les oiseaux disparaissent, Plume comprend alors que sa cabane est menacée. Elle va tout mettre en œuvre pour empêcher sa destruction et aura besoin de l’aide de toutes et tous pour tenter de sauver sa cabane et faire revenir les oiseaux ! Le compte à rebours a commencé et Plume a besoin de VOUS ! Tous les habitats de l’étang de Berre sont ainsi invités à défiler aux côtés de Plume, marionnette géante de 8 mètres de hauteur ! Trois épisodes sont à découvrir !



Épisode 1 La Prophétie des Oiseaux Istres.

Il fait presque nuit. Une lampe à la main, Plume rencontre les oiseaux disparus. Ǫuand elle apprend que sa cabane est menacée, elle part à la recherche de Nahual, le Grand Esprit Oiseau pour l’aider à rassembler toutes les forces disponibles…

Venez admirer et aider Plume, marionnette monumentale, depuis le haut des allées Jean-Jaurès jusqu’à l’esplanade Charles-De-Gaulle !



Retrouvez le samedi 2 août l’épisode 2 La rencontre avec Nahual à Vitrolles (11h) et l’épisode 3 La marche des oiseaux à Saint-Chamas (21h45).

Gratuit Tout public .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

A poetic touring show by the « L?Homme Debout » company as part of the Fêtes de l?étang de Berre.

German :

Ein poetisches Wandertheaterstück der Kompanie « L’Homme Debout » im Rahmen der Fêtes de l’étang de Berre.

Italiano :

Spettacolo poetico itinerante della compagnia « L’Homme Debout » nell’ambito delle Fêtes de l’étang de Berre.

Espanol :

Espectáculo poético itinerante de la compañía « L’Homme Debout » en el marco de las Fêtes de l’étang de Berre.

