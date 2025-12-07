La Cabane à Truffes s’installe aussi à St-Quentin Saint-Quentin-la-Poterie
Halle Joseph Monier Saint-Quentin-la-Poterie Gard
De mi-décembre à fin janvier, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors du marché hebdomadaire à St Quentin.
Halle Joseph Monier Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie +33 4 66 01 60 04 comitepromotion@gmail.com
English : La Cabane à Truffes also opens in St-Quentin
From mid-December to the end of January, our destination comes alive with a very special and renowned product: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it at the weekly market in St Quentin.
German : La Cabane à Truffes lässt sich auch in St-Quentin nieder
Von Mitte Dezember bis Ende Januar wird unser Reiseziel durch eine besondere und sehr berühmte Produktion belebt: die schwarze Wintertrüffel, die berühmte Tuber Melanosporum. Auf dem Wochenmarkt in St. Quentin können Sie ihn entdecken oder wiederentdecken.
Italiano : La Cabane à Truffes si installa anche a St-Quentin
Da metà dicembre a fine gennaio, la nostra destinazione si anima di un prodotto molto particolare e famoso: il tartufo nero invernale, il famoso Tuber Melanosporum. Venite a scoprirli o a riscoprirli al mercato settimanale di St Quentin.
Espanol : La Cabane à Truffes también se instala en St-Quentin
Desde mediados de diciembre hasta finales de enero, nuestro destino cobra vida con un producto muy especial y famoso: la trufa negra de invierno, la célebre Tuber Melanosporum. Venga a descubrirlas o redescubrirlas en el mercado semanal de St Quentin.
