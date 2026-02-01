La Cabane Atelier créatif Gien

La Cabane Atelier créatif

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret

Atelier créatif à 4 mains le mercredi 25 février à 14h30

Participez à un atelier créatif à 4 mains parents/enfants animé par Gwenaëlle le mercredi 25 février à La Cabane, avenue Maréchal Leclerc à Gien.

Cet atelier ludique et convivial permet aux parents et enfants de partager un moment créatif ensemble, de développer leur imagination et de réaliser de belles créations à quatre mains.

Deux sessions sont proposées 14h30 et 17h, offrant plus de flexibilité pour participer. .

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83

English :

4-hand creative workshop Wednesday, February 25 at 2:30 p.m

