La Cabane Atelier créatif Gien
La Cabane Atelier créatif
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret
Début : 2026-02-25 14:30:00
2026-02-25
Atelier créatif à 4 mains le mercredi 25 février à 14h30
Participez à un atelier créatif à 4 mains parents/enfants animé par Gwenaëlle le mercredi 25 février à La Cabane, avenue Maréchal Leclerc à Gien.
Cet atelier ludique et convivial permet aux parents et enfants de partager un moment créatif ensemble, de développer leur imagination et de réaliser de belles créations à quatre mains.
Deux sessions sont proposées 14h30 et 17h, offrant plus de flexibilité pour participer. .
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83
English :
4-hand creative workshop Wednesday, February 25 at 2:30 p.m
