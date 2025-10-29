La Cabane Contes et comptines Gien

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:30:00

Le mercredi 29 octobre à 10h30, la librairie La Cabane à Gien accueille les tout-petits pour une séance de contes et comptines, animée par Martine.

Animation gratuite, ouverte aux familles. .

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83

