La Cabane Contes et comptines Gien

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29

2025-10-29

Contes et comptines Librairie La Cabane
Le mercredi 29 octobre à 10h30, la librairie La Cabane à Gien accueille les tout-petits pour une séance de contes et comptines, animée par Martine.

Animation gratuite, ouverte aux familles.   .

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83 

English :

Fairy tales and nursery rhymes ? La Cabane bookshop

German :

Märchen und Kinderreime ? Buchhandlung La Cabane

Italiano :

Fiabe e filastrocche? Libreria La Cabane

Espanol :

Cuentos de hadas y canciones infantiles ? Librería La Cabane

