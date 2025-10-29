La Cabane Contes et comptines Gien
La Cabane Contes et comptines
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret
Contes et comptines Librairie La Cabane
Le mercredi 29 octobre à 10h30, la librairie La Cabane à Gien accueille les tout-petits pour une séance de contes et comptines, animée par Martine.
Animation gratuite, ouverte aux familles. .
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83
English :
Fairy tales and nursery rhymes ? La Cabane bookshop
German :
Märchen und Kinderreime ? Buchhandlung La Cabane
Italiano :
Fiabe e filastrocche? Libreria La Cabane
Espanol :
Cuentos de hadas y canciones infantiles ? Librería La Cabane
