La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage lundi 10 août 2026.

Châtelaillon-Plage

La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier

Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-10

Découvrez les objets de décoration créés par Pierre Vouzelaud, La Cabane d’Anatole par assemblage sur bois de découpe de boites en fer blanc.

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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 46 97 14 pvz@orange.fr

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English :

Discover the decorative objects created by La Cabane d’Anatole by assembling tinplate cut-outs on wood.

L’événement La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage