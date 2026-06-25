La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage
La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage lundi 10 août 2026.
Châtelaillon-Plage
La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier
Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Découvrez les objets de décoration créés par Pierre Vouzelaud, La Cabane d’Anatole par assemblage sur bois de découpe de boites en fer blanc.
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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 46 97 14 pvz@orange.fr
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English :
Discover the decorative objects created by La Cabane d’Anatole by assembling tinplate cut-outs on wood.
L’événement La Cabane d’Anatole expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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