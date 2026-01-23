La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Un rendez-vous pour éveiller l’imaginaire des plus grands, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines…

Samedi 18 avril 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 16 mai 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 20 juin 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Un samedi par mois, la cabane ouvre ses portes aux enfants de 4 à 8 ans pour une heure du conte pleine de magie et de découvertes.

Des histoires pour rire, trembler, vivre des aventures…. Embarquement pour voyager en douceur un samedi par mois

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 16 mai 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T11:15:00+02:00;2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T11:15:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:15:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire

