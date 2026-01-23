La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris
La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 18 avril 2026.
Un rendez-vous pour éveiller l’imaginaire des plus grands, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines…
Samedi 18 avril 2026 à 10h30
Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Un samedi par mois, la cabane ouvre ses portes aux enfants de 4 à 8 ans pour une heure du conte pleine de magie et de découvertes.
Des histoires pour rire, trembler, vivre des aventures…. Embarquement pour voyager en douceur un samedi par mois
gratuit
entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants. A partir de 4 ans.
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
