La cabane des petits histoires (0-3 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Un rendez-vous pour éveiller les plus petits, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines…

Samedi 14 mars 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 11 avril 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 9 mai 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 13 juin 2026 à 10h30 Où ? Cabane à contes (niveau +1)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Un samedi par mois, la cabane à contes s’anime pour les tout-petits ! Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder et à toucher.

gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public tout-petits.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire

