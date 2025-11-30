La Cabane fête Noël Losse
La Cabane fête Noël Losse dimanche 30 novembre 2025.
La Cabane fête Noël
Lieu-dit Lapeyrade Losse Landes
La Cabane vous convie à sa seconde édition de Marché de Noël & Bourse aux jouets pour partager un moment familial et convivial. Bien sûr le Père Noël sera de la partie l’après-midi et un feu d’artifices avec un spectacle son et lumières clôtureront la journée à la tombée de la nuit.
Lieu-dit Lapeyrade Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 60 36 26
English : La Cabane fête Noël
La Cabane invites you to its second Christmas Market & Toy Fair, where you can share a convivial family moment. Of course, Santa Claus will be on hand in the afternoon, and a fireworks display and sound and light show will bring the day to a close at dusk.
German : La Cabane fête Noël
La Cabane lädt Sie zu seiner zweiten Ausgabe des Weihnachtsmarkts & Spielzeugmarkts ein, um einen familiären und geselligen Moment zu teilen. Natürlich wird der Weihnachtsmann am Nachmittag anwesend sein und ein Feuerwerk mit einer Ton- und Lichtshow wird den Tag bei Einbruch der Dunkelheit beenden.
Italiano :
La Cabane vi invita alla seconda edizione del Mercatino di Natale e della Fiera del Giocattolo, dove potrete condividere un momento di convivialità in famiglia. Babbo Natale sarà presente nel pomeriggio, mentre uno spettacolo di fuochi d’artificio e di suoni e luci concluderà la giornata al tramonto.
Espanol : La Cabane fête Noël
La Cabane le invita a su segundo Mercado de Navidad y Feria del Juguete, donde podrá compartir un momento de convivencia en familia. Papá Noel estará presente por la tarde, por supuesto, y un espectáculo de fuegos artificiales, luz y sonido pondrá el broche final a la jornada al anochecer.
