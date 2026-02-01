La Cabane Histoires extraordinaires Gien
La Cabane Histoires extraordinaires
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret
Histoires extraordinaires samedi 28 février
Venez écouter les Histoires extraordinaires racontées par Pascale, Anne Marie et Mireille de la compagnie amateur du Théâtre de l’Escabeau, le samedi 28 février à 15h à La Cabane, avenue Maréchal Leclerc à Gien.
Destiné aux enfants à partir de 5 ans, ce moment convivial et magique propose des contes captivants qui éveillent l’imagination et le plaisir de l’écoute.
L’entrée est gratuite. .
29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83
English :
Extraordinary Stories Saturday, February 28
