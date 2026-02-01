La Cabane Histoires extraordinaires

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Histoires extraordinaires samedi 28 février

Venez écouter les Histoires extraordinaires racontées par Pascale, Anne Marie et Mireille de la compagnie amateur du Théâtre de l’Escabeau, le samedi 28 février à 15h à La Cabane, avenue Maréchal Leclerc à Gien.

Destiné aux enfants à partir de 5 ans, ce moment convivial et magique propose des contes captivants qui éveillent l’imagination et le plaisir de l’écoute.

L’entrée est gratuite. .

29 Avenue Maréchal Leclerc Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 75 54 65 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Extraordinary Stories Saturday, February 28

L’événement La Cabane Histoires extraordinaires Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN