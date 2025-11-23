La cabaret d’Hubertine La Jimbr’tée Neuvy
La cabaret d’Hubertine La Jimbr’tée Neuvy dimanche 23 novembre 2025.
La cabaret d’Hubertine
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-23 15:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Plongez dans un cabaret engagé et poétique autour des chansons d’Anne Sylvestre ! Un spectacle vibrant, féministe et plein d’émotions, interprété par cinq artistes talentueuses.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 43 86 12
English :
Immerse yourself in a committed, poetic cabaret based on the songs of Anne Sylvestre! A vibrant, feminist show full of emotion, performed by five talented artists.
German :
Tauchen Sie ein in ein engagiertes und poetisches Kabarett rund um die Lieder von Anne Sylvestre! Eine vibrierende, feministische und emotionsgeladene Show, die von fünf talentierten Künstlerinnen dargeboten wird.
Italiano :
Immergetevi in un cabaret impegnato e poetico basato sulle canzoni di Anne Sylvestre! Uno spettacolo vibrante, femminista e pieno di emozioni, interpretato da cinque artisti di talento.
Espanol :
¡Sumérjase en un cabaret comprometido y poético basado en las canciones de Anne Sylvestre! Un espectáculo vibrante, feminista y lleno de emoción, interpretado por cinco artistas de talento.
