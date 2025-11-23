La cabaret d’Hubertine La Jimbr’tée Neuvy

La cabaret d’Hubertine

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Plongez dans un cabaret engagé et poétique autour des chansons d’Anne Sylvestre ! Un spectacle vibrant, féministe et plein d’émotions, interprété par cinq artistes talentueuses.

.

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 43 86 12

English :

Immerse yourself in a committed, poetic cabaret based on the songs of Anne Sylvestre! A vibrant, feminist show full of emotion, performed by five talented artists.

German :

Tauchen Sie ein in ein engagiertes und poetisches Kabarett rund um die Lieder von Anne Sylvestre! Eine vibrierende, feministische und emotionsgeladene Show, die von fünf talentierten Künstlerinnen dargeboten wird.

Italiano :

Immergetevi in un cabaret impegnato e poetico basato sulle canzoni di Anne Sylvestre! Uno spettacolo vibrante, femminista e pieno di emozioni, interpretato da cinque artisti di talento.

Espanol :

¡Sumérjase en un cabaret comprometido y poético basado en las canciones de Anne Sylvestre! Un espectáculo vibrante, feminista y lleno de emoción, interpretado por cinco artistas de talento.

L’événement La cabaret d’Hubertine Neuvy a été mis à jour le 2025-10-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région