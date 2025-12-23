La Cabine Des Histoires Perdues Compagnie Les Voleurs de paratonnerres, MPT Jean Moulin Le Mans

La Cabine Des Histoires Perdues Compagnie Les Voleurs de paratonnerres

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

2026-01-21

Dans le cadre de Le Mans Sonore | Genre Petite forme sonore participative | Tout public | Durée Entre 15 et 45 minutes

Un casque audio est prêté durant l’écoute, mais il est possible de venir avec son propre casque.

Et si nous prenions le temps de nous isoler ensemble volontairement pour plonger dans l’écoute d’une histoire oubliée ? Une de ces histoires gravées sur un vinyle sorti d’un carton poussiéreux. Des contes que l’on connaît peut-être mais que l’on ne prend plus le temps de réécouter. Peut-être même des histoires dont on ignorait l’existence.

Se laisser raconter une histoire est une expérience de voyage immobile que l’on découvre dès notre plus jeune âge auprès de nos parents, grands-parents… Or ce sont des chemins de l’imaginaire que les enfants cessent d’emprunter quand ils sont trop grand pour qu’on leur lise une histoire . Mais sommes-nous réellement trop grand ? La Cabine Des histoires Perdues invite à découvrir ou redécouvrir des histoires accompagnées par des grands orchestres, enregistrées dans des studios renommés mais hélas disparus, pour nous retrouver dans notre position d’auditeur tranquille, du vagabond chimérique bercé par des aventures extraordinaires en écoutant les voix quelquefois très connues et reconnues qui illustrèrent le voyage d’une voiture au clair de lune, accompagnèrent les farces de Goupil et attendrirent un géant égoïste.

Gratuit sur réservation lise.ouary@lemans.fr .

