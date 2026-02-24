La Cabine du Cap’tain Escape Game Steampunk

61 Grande Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cap’tain & Zech vous souhaitent la bienvenue à bord !

Dans une ambiance baroque, inspirée de Jules Verne autant que des Monty Python et Dr Who, venez découvrir notre dirigeable mal dirigé, son équipage hautement disqualifié, et son cap’tain de bateau-lavoir ! Mais rassurez-vous on ne vous gardera à bord que le temps de vous faire les poches ! (après c’est l’heure de l’apéro on n’a pas qu’ça à faire…)

Embarquez pour l’aventure rétro-futuriste, en famille ou entre amis

Groupes de 5 participants maximum

Cap’tain & Zech vous souhaitent la bienvenue à bord !

Dans une ambiance baroque, inspirée de Jules Verne autant que des Monty Python et Dr Who, venez découvrir notre dirigeable mal dirigé, son équipage hautement disqualifié, et son cap’tain de bateau-lavoir ! Mais rassurez-vous on ne vous gardera à bord que le temps de vous faire les poches ! (après c’est l’heure de l’apéro on n’a pas qu’ça à faire…)

Embarquez pour l’aventure rétro-futuriste, en famille ou entre amis

Groupes de 5 participants maximum. Réservation fortement recommandée !

.

61 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 10 44 15 90 lesbizartsdroides@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cap?tain & Zech welcome you aboard!

In a baroque atmosphere inspired by Jules Verne as much as Monty Python and Dr Who, come and discover our misdirected airship, its highly disqualified crew, and its washboat cap?tain! But don’t worry: we’ll only keep you on board long enough to pick your pocket! (after which it’s aperitif time: we’ve got other things to do?)

Set sail for a retro-futuristic adventure, with family or friends

Groups of 5 participants maximum

L’événement La Cabine du Cap’tain Escape Game Steampunk Luzech a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cahors Vallée du Lot