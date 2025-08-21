La Cabra Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
La Cabra Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement vendredi 20 février 2026.
La Cabra
Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.
Les flancs rocailleux d’une voix méditerranéenne.
En maîtresse de cérémonie, un personnage incarne différentes locutrices de chansons du pourtour méditerranéen. Sur la crête entre humour et mélancolie, elle saute d’un personnage à l’autre, avec le chant et les textes, mettant en présence leurs charges émotionnelles. La musique fait récit de ces grandes traversées de l’aube à l’aube.
Léa Noygues chant
Nina Chastel création sonore
Un spectacle Maghreb familier, dans le cadre de Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale. .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Chambres é-laboratoires, a device that allows the privileged spectator to discover a work progressively, the moment of creation, the process of musical creation.
German :
Chambres é-laboratoires, eine Einrichtung, die es dem privilegierten Zuschauer ermöglicht, ein Werk nach und nach zu entdecken, den Moment der Entstehung, den Prozess der Musikherstellung.
Italiano :
Chambres é-laboratoires, un dispositivo che permette allo spettatore privilegiato di scoprire gradualmente un’opera, il momento della creazione, il processo del fare musica.
Espanol :
Chambres é-laboratoires, un dispositivo que permite al espectador privilegiado descubrir poco a poco una obra, el momento de la creación, el proceso de hacer música.
