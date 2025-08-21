La Cabra Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

La Cabra Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement vendredi 20 février 2026.

La Cabra

Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale.

Les flancs rocailleux d’une voix méditerranéenne.







En maîtresse de cérémonie, un personnage incarne différentes locutrices de chansons du pourtour méditerranéen. Sur la crête entre humour et mélancolie, elle saute d’un personnage à l’autre, avec le chant et les textes, mettant en présence leurs charges émotionnelles. La musique fait récit de ces grandes traversées de l’aube à l’aube.







Léa Noygues chant

Nina Chastel création sonore







Un spectacle Maghreb familier, dans le cadre de Chambres é-laboratoires, un dispositif qui permet au spectateur privilégié de découvrir une œuvre progressivement, l’instant de la création, le processus de fabrication musicale. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Chambres é-laboratoires, a device that allows the privileged spectator to discover a work progressively, the moment of creation, the process of musical creation.

German :

Chambres é-laboratoires, eine Einrichtung, die es dem privilegierten Zuschauer ermöglicht, ein Werk nach und nach zu entdecken, den Moment der Entstehung, den Prozess der Musikherstellung.

Italiano :

Chambres é-laboratoires, un dispositivo che permette allo spettatore privilegiato di scoprire gradualmente un’opera, il momento della creazione, il processo del fare musica.

Espanol :

Chambres é-laboratoires, un dispositivo que permite al espectador privilegiado descubrir poco a poco una obra, el momento de la creación, el proceso de hacer música.

L’événement La Cabra Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille