La Cabre d’Or Découverte du jeu avec des sorties semi-guidées Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

La Cabre d’Or Découverte du jeu avec des sorties semi-guidées

Vendredi 17 avril 2026 de 14h à 16h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Partez à la recherche de la Cabre d’Or, les Alpilles deviennent un immense terrain de jeu et d’exploration.

Le kit de jeu 19 €



Tarascon (dès 8 ans) Vendredi 17 avril, 14h-16h30

LA CABRO D’OR

LA CABRO D’OR

Aperçue dans les collines, filant dans les ruelles, bondissant en pinède ou tapie au cœur des carrières… la mythique Cabro d’Or reste insaisissable. Et si, cette fois, c’était vous qui retrouviez sa trace ? Les Alpilles deviennent un immense terrain de jeu et d’exploration.

Le kit de jeu 19 €

Disponible toute l’année à la Maison du Parc des Alpilles et dans les offices de tourisme partenaires.

Infos sur www.parc-alpilles.fr/cabro-dor

Nouveauté sorties semi-guidées au printemps

Vous souhaitez découvrir le jeu accompagné ? Le Parc propose des sorties pour s’initier à la Cabro d’Or, idéales pour les novices.

Sur inscription 04 90 90 44 00

• Orgon (dès 10 ans) Jeudi 16 avril, 14h-16h30

• Tarascon (dès 8 ans) Vendredi 17 avril, 14h-16h30

• Paradou (dès 10 ans) Mardi 21 avril, 14h-16h30

• Mouriès (dès 8 ans) Mercredi 22 avril, 14h-16h30

• Fontvieille (dès 14 ans) Vendredi 24 avril, 14h-16h30

• Eyguières (dès 6 ans) Samedi 25 avril, 14h-16h30

1 kit de jeu nécessaire par groupe. Possibilité de l’acheter auprès du guide le jour de la sortie.





Disponible toute l’année à la Maison du Parc des Alpilles et dans les offices de tourisme partenaires.

Infos sur www.parc-alpilles.fr/cabro-dor

Nouveauté sorties semi-guidées au printemps

Vous souhaitez découvrir le jeu accompagné ? Le Parc propose des sorties pour s’initier à la Cabro d’Or, idéales pour les novices.

Sur inscription 04 90 90 44 00

• Orgon (dès 10 ans) Jeudi 16 avril, 14h-16h30

• Tarascon (dès 8 ans) Vendredi 17 avril, 14h-16h30

• Paradou (dès 10 ans) Mardi 21 avril, 14h-16h30

• Mouriès (dès 8 ans) Mercredi 22 avril, 14h-16h30

• Fontvieille (dès 14 ans) Vendredi 24 avril, 14h-16h30

• Eyguières (dès 6 ans) Samedi 25 avril, 14h-16h30

1 kit de jeu nécessaire par groupe. Possibilité de l’acheter auprès du guide le jour de la sortie. .

Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Set off in search of the Cabre d’Or, and the Alpilles becomes a huge playground for exploration.

Game kit 19 ?



Tarascon (ages 8 and up) Friday, April 17, 2pm-4.30pm

L’événement La Cabre d’Or Découverte du jeu avec des sorties semi-guidées Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles