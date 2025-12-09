La Cabrera Opéra version concert Conservatoire & Orchestre de Caen Caen
Le Conservatoire & Orchestre de Caen et le Palazzetto Bru Zane ressuscitent La Cabrera, drame lyrique de Gabriel Dupont, compositeur caennais injustement oublié. Première à Caen pour cette œuvre créée à Milan en 1904 et saluée dans toute l’Europe lors de sa création.
Une programmation unique dans la Saison du Conservatoire & Orchestre de Caen, labellisée Millénaire de Caen 2025. .
English : La Cabrera Opéra version concert
The Conservatoire & Orchestre de Caen and the Palazzetto Bru Zane revive La Cabrera, a lyric drama by Gabriel Dupont, a Caen composer unjustly forgotten. A Caen premiere for this work, first performed in Milan in 1904 and acclaimed throughout Europe at the time of its premiere.
German : La Cabrera Opéra version concert
Das Conservatoire & Orchestre de Caen und der Palazzetto Bru Zane lassen das lyrische Drama La Cabrera von Gabriel Dupont, einem zu Unrecht vergessenen Komponisten aus Caen, wieder aufleben. Dieses 1904 in Mailand uraufgeführte Werk, das bei seiner Uraufführung in ganz Europa gefeiert wurde, hat in Caen Premiere.
Italiano :
Il Conservatoire & Orchestre de Caen e il Palazzetto Bru Zane ripropongono La Cabrera, dramma lirico di Gabriel Dupont, compositore caenese ingiustamente dimenticato. Una prima caenese per quest’opera rappresentata per la prima volta a Milano nel 1904 e acclamata in tutta Europa all’epoca della prima.
Espanol :
El Conservatorio y la Orquesta de Caen y el Palazzetto Bru Zane recuperan La Cabrera, drama lírico de Gabriel Dupont, compositor de Caen injustamente olvidado. Esta obra se estrenó en Caen en Milán en 1904 y fue aclamada en toda Europa en el momento de su estreno.
