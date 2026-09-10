Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

La cachette de Noël

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09 10:20:00

Date(s) :

2026-12-09

Spectacle de Noël pour les tout-petits, entre comptines et découvertes

Oh ! Un paquet cadeau ! Qu’est-ce que ça peut être ?

À chaque tintement de grelots, une nouvelle surprise nous attend. Des chaussettes, un bonnet, un pyjama… Mais à qui appartient tout cela ? Pour chaque nouvelle découverte, une comptine. Autant d’indices qui révèleront, au fil du spectacle, l’identité du malicieux personnage qui s’est caché dans le paquet. Avec leurs chansons a capella, leurs berceuses et petites percussions, Les Zinzins offrent aux tout-petits un moment de poésie, de sourires et de douceur.

Enfants de 3 mois à 3 ans .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

A Christmas show for toddlers, featuring nursery rhymes and new discoveries

L’événement La cachette de Noël Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37