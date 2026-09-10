La cachette de Noël Chambray-lès-Tours
mercredi 9 décembre 2026 · Chambray-lès-Tours
Informations pratiques
Chambray-lès-Tours
La cachette de Noël
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09 10:20:00
Date(s) :
2026-12-09
Spectacle de Noël pour les tout-petits, entre comptines et découvertes
Oh ! Un paquet cadeau ! Qu’est-ce que ça peut être ?
À chaque tintement de grelots, une nouvelle surprise nous attend. Des chaussettes, un bonnet, un pyjama… Mais à qui appartient tout cela ? Pour chaque nouvelle découverte, une comptine. Autant d’indices qui révèleront, au fil du spectacle, l’identité du malicieux personnage qui s’est caché dans le paquet. Avec leurs chansons a capella, leurs berceuses et petites percussions, Les Zinzins offrent aux tout-petits un moment de poésie, de sourires et de douceur.
Enfants de 3 mois à 3 ans .
2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43
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English :
A Christmas show for toddlers, featuring nursery rhymes and new discoveries
L’événement La cachette de Noël Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
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