LA CAFETERA ROJA – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

LA CAFETERA ROJA – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains samedi 4 octobre 2025.

LA CAFETERA ROJA Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE DIGNE LES BAINS PRÉSENTE : LA CAFETERA ROJA – Full of HopeLa Cafetera Roja se définit comme un groupe pop/rock/hip-hop. Naviguant entre spleen et exaltation, la voix féminine apporte sensualité et fragilité à l’énergie portée par le flow hip hop du MC. Oscillant tout aussi librement entre les univers, guitares électriques, violoncelle, basse, batterie et clavier offrent de riches mélodies, fluides et imprévisibles. Véritable groupe live, La Cafetera Roja exprime sur scène toutes ses couleurs, son métissage, son ouverture. Vitaminés, accrocheurs et généreux, les concerts sont autant de traversées où se jouent des rencontres entre les cultures et les sons. Sur scène comme dans les ruelles barcelonaises, les musiciens embarquent et surprennent le public. Les émotions s’entremêlent sur fond d’univers teintés rock / hip-hop. Aurélia Campione [chant / guitare]Anton Dirnberger [MC / clavier]François Gonnet [guitare / chœur]Fiti Rodriguez [chant / basse / chœur]Alexandre Peronny [violoncelle / chœur]Pierre-Jean Savin [batterie / chœur] En première partie Marie JayEntre french pop et chanson, Marie Jay et son musicien nous embarquent dans une bulle mêlée de douceur et d’énergie, de notes de guitares berçantes et de synthés electropop.De sa voix feutrée et de sa plume avisée, l’auteure, interprète et compositrice vient porter un regard sincère sur les émerveillements et frustrations du quotidien : amoureuse de l’écriture, elle perçoit la musique avant tout comme « un chouette moyen de raconter des histoires aux gens ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04