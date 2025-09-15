LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac
LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac lundi 15 septembre 2025.
LA CAFETIÈRE LIT !
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 10:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-09-15 2025-10-04
Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !
Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.
Rencontre ouverte à tous tous les 1ers samedis du mois .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 76 68 59 43 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Come and meet the Book Club! Watch out, they’re known for their crazy ideas… !
German :
Treffen und tauschen Sie sich mit dem Buchklub aus! Achtung, sie sind bekannt für ihre verrückten Ideen … !
Italiano :
Vieni a conoscere il Club del Libro! Attenzione, sono famosi per le loro idee folli… !
Espanol :
¡Ven a conocer al Club de Lectura! Cuidado, son famosos por sus locas ideas… ¡!
L’événement LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE