LA CAFETIÈRE LIT ! LA CAFETIERE Aurignac

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-09-15 10:30:00

fin : 2025-10-04

2025-09-15 2025-10-04

Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !

Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.

Rencontre ouverte à tous tous les 1ers samedis du mois .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 76 68 59 43 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Come and meet the Book Club! Watch out, they’re known for their crazy ideas… !

German :

Treffen und tauschen Sie sich mit dem Buchklub aus! Achtung, sie sind bekannt für ihre verrückten Ideen … !

Italiano :

Vieni a conoscere il Club del Libro! Attenzione, sono famosi per le loro idee folli… !

Espanol :

¡Ven a conocer al Club de Lectura! Cuidado, son famosos por sus locas ideas… ¡!

