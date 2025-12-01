LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac
LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac samedi 3 janvier 2026.
LA CAFETIÈRE LIT !
LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-01-03 10:00:00
2026-01-03
Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !
Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.
Rencontre ouverte à tous tous les 1ers samedis du mois .
LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 6 76 68 59 43 lacafetiere.aurignac@gmail.com
Come and meet the Book Club! Watch out, they’re known for their crazy ideas… !
