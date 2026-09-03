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LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac

samedi 3 octobre 2026 · Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
LA CAFETIERE
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aurignac

LA CAFETIÈRE LIT !

LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03 2026-11-07

Venez retrouver et échanger avec le Club de lecture ! Attention, ils sont connus pour leurs idées folles… !
Au cours de ces échanges, on vient avec quelles lignes à partager, ses coups de cœur ou coups de gueule, créations ou emprunts.
Rencontre ouverte à tous, tous les 1ers samedis du mois   .

LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and meet the Book Club! Watch out, they’re known for their crazy ideas… !

L’événement LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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