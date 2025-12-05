LA CAGE AUX FOLLES | Jerry Herman et Jean Poiret Mise en scène : Olivier Py Théâtre du Châtelet Paris

LA CAGE AUX FOLLES | Jerry Herman et Jean Poiret Mise en scène : Olivier Py 5 décembre 2025 – 10 janvier 2026 Théâtre du Châtelet Paris

Compositeur et parolier américain, Jerry Herman a connu son premier succès en 1964, avec Hello, Dolly ! En 1983, il triomphe encore à Broadway grâce à La Cage aux folles. Avec la complicité d’Harvey Fierstein, auteur du livret de la comédie musicale, les deux défenseurs des droits LGBTQI+ adaptent la pièce de Jean Poiret et créent une œuvre originale qui, lorsqu’elle traverse l’Atlantique, devient une ode à la diversité. Reprise à Broadway en 2004-2005, La Cage aux folles est célébrée par la critique internationale et est couronnée de nombreux Tony Awards et Drama Desk Awards.

Travestis tapageurs, homosexuels efféminés, les « folles » ont toujours lutté. Tant pour la différence que pour l’indifférence.

Loin d’être enfermée dans les clichés véhiculés par le théâtre ou par le cinéma, la nouvelle production en français de La Cage aux folles, traduite et mise en scène par Olivier Py, réinscrit l’œuvre dans son contexte : le cabaret. À la scène, Zaza chante et danse, mais à la ville, l’artiste pose la question de l’homoparentalité et déclare l’amour inconditionnel du parent pour l’enfant, par-delà les assignations de genre. Plus de quarante ans après sa création à Broadway, La Cage aux folles reste une œuvre éminemment politique. C’est cette dimension qu’explore Olivier Py, à l’heure où la question des droits LGBTQI+ est remise en cause, partout dans le monde.

